Meer Zeeuwse baby's niet ingeënt

VLISSINGEN - Het aantal baby's dat geen enkele inenting heeft gehad, is vorig jaar in Zeeland gestegen. In negen van de dertien gemeenten was er sprake van een toename, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De Zeeuwse gemeente met de laagste vaccinatiegraad is nog steeds Reimerswaal. Daar is 24,5 procent van de baby's tot drie jaar niet ingeënt, iets lager dan vorig jaar. Landelijk zijn er maar vier gemeenten waar het aantal niet-gevaccineerde baby's nóg hoger is: Neder-Betuwe, Urk, Barneveld en Rhenen.

Op Tholen steeg het aantal niet-ingeënte kinderen van 21,6 naar 22,6 procent, in Borsele van 13,5 naar 17,7 procent. Ook in Goes, Noord-Beveland, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen was er sprake van een toename. In Kapelle nam het aantal niet-ingeënte kinderen juist fors af: