Meer Zeeuwen positief getest, minder corona-patiënten in ziekenhuizen

Opvallende wielstel­len markeren route van het station naar de stoomtrein in Goes

5 oktober GOES - Drie grote rode wielstellen van een trein sieren sinds een paar dagen het zuidelijke stationsplein en omgeving in Goes. Ze verwijzen naar het even verderop gelegen terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB). Treinreizigers die daar heen willen, hoeven straks alleen de treinwielen maar te volgen.