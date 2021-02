Meer Zeeuwen pikken hoge WOZ-waarde niet

VIDEO POLL Zij staan te springen om weer te gaan knippen. ‘Neem je de heggen­schaar mee?’

20:28 HULST - De telefoons van Mieke, Judith Lia en Mariska houden niet op. ,,Iedereen wil van zijn coronakapsel af”, lacht Judith. En of! Liever vandaag nog dan morgen. ,,Sommigen vragen me of ik mijn heggenschaar wil meenemen”, zegt Lia. De kapsters zijn blij dat ze weer mogen. Althans, volgens de geruchten... want echt zeker is dat dinsdagavond pas.