Meer Zeeuwen moeten bijstand terugbetalen

Column Marleen Blommaert Geschiede­nis­les

7:01 Zaterdag was een dag in bed met koorts en honingthee. Om de tijd te doden keek ik een welhaast oneindige reeks onsamenhangende afleveringen van een Zweedse detective via Netflix. De koorts bracht af en toe gezegende slaap met onrustige dromen. En met een uitgebreide nachtrust voel ik me de volgende ochtend al weer stukken beter.