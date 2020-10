Meer wandelaars in de Zeeuwse natuur: leuk, maar dan moeten mensen zich wel gedragen

Horecaslui­ting pijnigt schelpdier­cen­trum Yerseke: wie gaat onze oesters opeten?

22 oktober YERSEKE - In Yerseke is iedereen bloednerveus. De Nederlandse horeca is dicht en sinds een week ook de Belgische. Dat hakt erin bij kwekers, handelaren en transportbedrijven, want België is een hele grote markt. ,,De vraag naar platte oesters is gehalveerd, omdat die vooral in restaurants worden gegeten. We kijken met angst en beven uit naar kerst”, zegt Caroline Verwijs, directeur van schelpdierhandel en kweekbedrijf Krijn Verwijs.