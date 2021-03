Meer vrouwelijke ondernemers in Zeeland: vrouwen staan net zo goed hun mannetje

De Zeeuwse cijfers van de Kamer van Koophandel zijn best goed nieuws op Internationale Vrouwendag. In vijf jaar tijd groeide het aandeel vrouwelijke ondernemers met 2700 tot 14.400. Daarmee is 38 op de 100 Zeeuwse ondernemers een vrouw. Dat is iets boven het landelijk gemiddelde. Er is ook een schaduwzijde. Al vier jaar is de verhouding tussen mannen en vrouwen in het Zeeuwse ondernemersland hetzelfde. Toegroeien naar de helft is kennelijk een brug te ver. Onder jonge starters daalt het aantal vrouwen zelfs.