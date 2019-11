Meer toezicht op kartbanen nodig

AZC in Goes gaat nu echt dicht: ‘We hebben er nog een goed jaar van gemaakt’

17:51 GOES - Voor de tweede keer in ruim een jaar sluit het asielzoekerscentrum in Goes de deuren. Nu definitief. De laatste bewoners vertrokken een paar weken geleden al. Medewerkers trekken deze week voor het laatst de deur achter zich dicht.