Meer toeristen in Zeeland

Nieuwe kandidaat voor failliet Waterpark Veerse Meer

17:13 ARNEMUIDEN – Een nieuwe partij heeft zich gemeld als koper voor het failliete Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden. Het gaat om TopParken, een bedrijf dat in Nederland negentien recreatieparken heeft. Het heeft nu nog geen parken in Zeeland en wil met het bod daar verandering in brengen. Het biedt tien miljoen euro voor de complete boedel. Het wil daar een park met maximaal 350 recreatiewoningen bouwen.