Meer toeristen in Zeeland, dus ook meer besmettingen

GGD: Prik­ken-zon­der-af­spraak werkt

9 augustus GOES - Prikken-zonder-afspraak blijkt te werken. Sinds donderdag is het mogelijk om zonder een afspraak te maken een eerste coronaprik te halen in de Zeelandhallen in Goes. Dagelijks zijn daar zo'n vijftig mensen op af gekomen, aldus de GGD.