Meer toeristen dan ooit in Zeeland

In 2017 was het aantal overnachtingen in het eerste half jaar 3,8 miljoen. Vergeleken met vijf jaar geleden is de groei spectaculair: van 3,2 naar 4,1 miljoen overnachtingen in de periode januari tot en met juni. Dat betekent dat steeds meer mensen buiten het hoogseizoen voor een (korte) vakantie in Zeeland kiezen. Het aantal gasten groeide tot 1,2 miljoen, zo'n 100.000 meer dan vorig jaar en 300.000 meer dan in de eerste helft van 2013.