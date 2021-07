Meer testen, nauwelijks toename besmettingen in Zeeland

De afgelopen week zijn 142 Zeeuwen positief getest op corona. Dat is één besmetting meer dan in de voorgaande week, meldt de GGD Zeeland. De meeste besmettingen zijn onder tieners vastgesteld. ,,In Zeeland zien we dat het grootste aantal besmettingen plaatsvindt onder 11- tot en met 20-jarigen. In deze leeftijdsgroep werden afgelopen week 54 personen positief gemeld. Het aantal positief gemelde 20-plussers is stabiel (laag) gebleven”, aldus de GGD.