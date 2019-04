Meer starters en minder stoppers in Zeeland

VLISSINGEN - Het aantal startende ondernemers in Zeeland neemt licht toe. Tegelijkertijd houden minder starters het na een tijdje voor gezien. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel over de eerste kwartalen van 2018 en 2019.

Het vertrouwen om een eigen bedrijf(je) te beginnen, is in een jaar tijd gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 1061 startende ondernemers tegen 996 in eerste kwartaal van 2018. Maar een jaar terug stond er nog er tegenover de beginners nog een forse groep stoppers: 758. In de afgelopen drie maanden is een ander beeld te zien. De groep stoppers is een stuk kleiner geworden ten opzichte van de starters. Er zijn 665 bedrijven gestopt.

Bouw

Per saldo zijn er in Zeeland in het eerste kwartaal 396 bedrijven (het aantal starters min de stoppers) bijgekomen. In dezelfde periode in 2018 was er een kleinere plus van 238. Het totaal aantal starters bedraagt nu 37.749. Ten opzichte van een jaar geleden betekent dat een stijging van 4 procent. De groei zit vooral in de bouw en de sectoren energie, water en milieu. Ook de zorg en de logistiek zijn groeimarkten.

Het aantal faillissementen is ook gedaald in Zeeland. In de eerste drie maanden van 2018 gingen 16 starters op de fles. De afgelopen drie maanden legden 13 bedrijfjes het loodje.

Zzp’ers