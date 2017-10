Meer starter en minder stoppers in Zeeland

GOES - Het aantal starters in Zeeland is in het derde kwartaal met 2 procent toegenomen. Daarmee hangt de provincie samen met Limburg, Friesland en Drenthe aan de onderkant van de ladder. De meeste starters begonnen in Zuid- en Noord-Holland. Beide provincies noteerden 4 procent meer beginnende ondernemers.

Dat blijkt het dinsdag verschenen rapport Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel. Tot nu toe zijn dit jaar 2261 Zeeuwen een bedrijfje begonnen, bijna hetzelfde aantal als in de eerste drie kwartalen van 2016. Ook stopte een aantal: 1496. Er zijn wel minder ondernemers die het touwtje in de boot gooiden. In dezelfde periode vorig jaar haakten nog 1.639 gestarte bedrijfjes af. Zeeland telt nu 35.690 jonge bedrijven.

De bouwsector groeit het hardst in absolute aantallen starters. In de eerste drie kwartalen van 2017 zijn in heel Nederland 14.498 bedrijven in de bouwnijverheid gestart. Dat is 14 procent meer dan vorig jaar. Zeeland scoort nog hoger. Daar nam het aantal starters in de bouw met ruim 20 procent toe. Daarmee is de provincie samen met Zuid-Holland landelijk koploper. De groei zit vooral in de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen, maar ook in los timmerwerk.

Ook starten meer mensen een bedrijfje in studiebegeleiding, vorming en onderwijs, sport- en recreatieonderwijs als ook dansopleidingen. In Zeeland nam het aantal starters in die categorie fors toe: van 93 in 2016 naar 116 in 2017.