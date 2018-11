Meer orders voor nieuwbouw in Zeeland

Ziekenhuis Adrz maakt speurtocht naar prostaat­kan­ker vriendelij­ker

25 november GOES - De meeste mannen overlijden mét, maar niet aan prostaatkanker. Om te zien of iemand de ziekte heeft, moet een vervelend onderzoek worden gedaan. Met een naald, via het achterwerk, worden ‘hapjes’ weefsel uit de prostaat genomen. Ziekenhuis Adrz in Goes gaat vanaf december ook een vriendelijker methode gebruiken: scannen. Met een beetje geluk hoeft er dan niet meer geprikt te worden.