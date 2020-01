Meer onderzoek nodig in zaak dodelijke aanrijding Vlissingen

MIDDELBURG - In de zaak tegen een 37-jarige Pool die er van wordt verdacht in de nieuwjaarsnacht van 2019 in een 24-jarige fietser te hebben doodgereden in Vlissingen, is meer onderzoek nodig. Dat heeft de rechtbank in Middelburg vandaag bepaald.

De aanrijding met het slachtoffer vond ruim een jaar geleden plaats in de Sottegemstraat. De verdachte, die destijds was doorgereden en enkele minuten later zelf zou zijn gecrasht in de Burgemeester van Woelderlaan en daarbij zwaargewond raakte, werd in oktober vorig jaar aangehouden. Het OM wilde daarmee voorkomen dat hij na zijn herstel de benen zou nemen, verklaarde officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk in de rechtszaal.

Twijfels bij onderzoek NFI

Volledig scherm De vermoedelijk bij de dodelijke aanrijding betrokken auto crashte die nacht verderop. © HVZeeland De zaak zou vandaag in eerste instantie inhoudelijk worden behandeld, wat betekent dat het Openbaar Ministerie met een strafeis zou komen. Maar de nieuwe advocaat van de verdachte heeft twijfels bij onder meer het onderzoek dat het NFI deed naar glasscherven op de plek van de aanrijding en wil dat die uitkomsten nader worden bekeken. Hoewel het OM daar geen enkele reden toe ziet, ging de rechtbank ‘omwille van de zorgvuldigheid’ mee in dat verzoek. Ook zal opnieuw gekeken worden naar de snelheidsschattingen die zijn gedaan aan de hand van videobeelden die die nacht zijn gemaakt

Verdachte kan zich weinig herinneren

De officier van justitie kwam nog met enkele aanvullingen voor het dossier. Zo zou verdachte L. L. die bewuste nacht in een onverzekerd en niet gekeurd voertuig hebben gereden. L., die niet in Nederland staat ingeschreven, de taal niet spreekt en daarom in de rechtszaal werd bijgestaan door een tolk, ontkent overigens dat hij het voertuig destijds bestuurde. Ook zou de auto niet van hem zijn geweest. Verder kan hij zich weinig meer herinneren van de gebeurtenissen van die fatale nacht. ,,Ik ben zelf slachtoffer", zei hij.

‘Risico op vluchtgevaar groot’

De verdachte zit sinds eind oktober in voorlopige hechtenis. Een verzoek van zijn advocaat om die op te heffen of te schorsen werd door de rechtbank afgewezen, met name omdat de kans op herhaling en vluchtgevaar te groot wordt geacht. De verdachte heeft, zo werd tijdens de zitting duidelijk, een justitieel verleden. Hij zou in Polen worden gezocht en ook Engeland zijn uitgezet als ‘ongewenst persoon'.