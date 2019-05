Meer onderzoek naar voedselketen Oosterschelde

Naar aanleiding van berichtgeving in de PZC wilden CDA, ChristenUnie, 50Plus en GroenLinks weten hoe slecht het gesteld is met de visstand in de Oosterschelde. Tegenover deze krant hebben vissers, biologen en natuurbeheerders de alarmklok geluid. Volgens hen staat de biodiversiteit zwaar onder druk.

De provincie is daarvan op de hoogte, gaf De Bat aan. Er is meer onderzoek nodig naar de oorzaken en de aanwezigheid van voedsel, benadrukte hij. ,,Meer meten is meer weten. Er is al een tijd geen draagkrachtonderzoek meer gedaan. Die worden door Rijkswaterstaat weer opgestart.” Wat De Bat betreft wordt dat een jaarlijkse monitoring. Dat is niet alleen in het belang van de natuur. ,,De visstand is belangrijk. Er wordt door heel veel mensen een boterham verdiend op de Oosterschelde.”