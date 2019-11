Meer Noordzeevis krijgt MSC-duurzaamheidskeurmerk

COLUMN BOB MAES Hulst is als de Tweede Kamer

9:39 Het rommelt in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De Evangelische Omroep heeft een haast godslasterlijk programma gemaakt over Hulst en omstreken, Typisch Het Land van Hulst. Trotse bewoners roeren zich op de sociale media, want de show zou geen afspiegeling van Hulst zijn. Zij hadden een soort VVV-campagne verwacht met enkel beelden van de historische stadswallen- en poorten, de duizenden festivalgangers op Vestrock en trappistendrinkende stamgasten om tien uur ’s ochtends. ‘Want #inulst vieren we het leven’, of zoiets. Met die beelden kun je net vijf minuten vullen, geen reeks afleveringen van 25 minuten. Hulst is een scheet groot.