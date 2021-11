Meer noodopvang nodig voor asielzoekers

De provincie en gemeenten overleggen hierover met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de Zeelandhallen in Goes is al een noodopvanglocatie ingericht voor 320 mensen. In Studio A58 in Middelburg is nu ruimte voor 100 asielzoekers. Later kunnen daar nog eens 150 mensen bij. Maar het COA is dus ook in Zeeland op zoek naar meer plaatsen om mensen snel onder te brengen.