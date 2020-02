Meer nieuwe studenten bij HZ, ook in onderwijs en zorg

,,Het zijn twee mooie beroepen die toch nog veel aantrekkingskracht hebben op jonge mensen’, zegt John Dane, bestuursvoorzitter van de HZ in Vlissingen. ,,Baangarantie spreekt ze ook enorm aan. Dat is wat ik hoor op open dagen als ik met potentiële studenten spreek. Als er twee sectoren zijn waarin je een baan kan vinden nadat je diploma hebt gehaald, dan zijn het wel de zorg en het onderwijs.” Maar dat is niet de enige motivatie, want in bijna alle sectoren zijn vacatures in Zeeland. Dane: ,,Wie voor onderwijs of zorg kiest heeft wel een passie voor deze sectoren.”