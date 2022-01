Meer nieuwe coronapatiënten naar Zeeuwse ziekenhuizen, maar ook meer naar huis

GOES/TERNEUZEN - De afgelopen week werden 36 nieuwe patiënten met een coronabesmetting opgenomen in de twee Zeeuwse ziekenhuizen. Dat zijn er meer dan in de voorgaande week toen 22 mensen met corona in het ziekenhuis belandden.

Er mochten de afgelopen week 36 mensen het ziekenhuis verlaten; 4 mensen kwamen te overlijden. Adrz in Goes telde vandaag, maandag, minder coronapatiënten dan vorige week maandag. ZorgSaam in Terneuzen meldt een lichte stijging.

Meer instroom, maar de bezetting verandert nauwelijks. Dat lijkt het beeld te bevestigen dat coronapatiënten gemiddeld korter in het ziekenhuis liggen, maar op basis van het relatief klein aantal patiënten in Zeeland is dat niet met 100 procent zekerheid te stellen.

Dóór of mét corona in ziekenhuis

In het land ontstond discussie wie voor de coronacijfers meetelt. Sommige ziekenhuizen tellen alleen de mensen mee die vanwege een coronabesmetting zijn opgenomen. Andere tellen iedere patiënt die positief is getest. Ook mensen die met een hartinfarct of na een ongeval in het ziekenhuis belanden.

Adrz en ZorgSaam doen het laatste. Bij planbare, niet-spoedeisende behandelingen moet iemand coronavrij zijn voordat die wordt opgenomen. ZorgSaam heeft sinds het begin van de pandemie twee patiënten gehad die voor iets anders moesten worden opgenomen terwijl ze Covid hadden. In alle andere gevallen kon de opname worden uitgesteld tot iemand genezen was van corona.

Adrz zegt dat het slechts om een kleine minderheid gaat. Bijna iedereen die met corona is opgenomen, ligt er voor behandeling van Covid. Wel of niet ziek door corona, het is hetzelfde virus. Elke positief geteste patiënt wordt opgenomen op een afgezonderde afdeling of alleen in een isolatiekamer.

Ziekenhuis Adrz in Goes heeft 13 patiënten die voor corona behandeld worden. Dat is 6 patiënten minder dan een week geleden. Op de intensieve zorg liggen 4 patiënten (vorige week 2) en de op de verpleegafdeling 9 (vorige week 17). Alle patiënten komen uit de eigen regio. Adrz nam de afgelopen week 16 nieuwe coronapatiënten op (vorige week 12). Er kwamen 3 coronapatiënten te overlijden. In de voorgaande week stierven 4 mensen aan corona bij Adrz.

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen behandelt 4 coronapatiënten, alle vier uit eigen provincie. Op de verpleegafdeling liggen 3 zieken (vorige week 1) en op de intensieve zorg 1, net als vorige week. Afgelopen week werden 20 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis in Terneuzen, twee keer zoveel als de week daarvoor. 12 patiënten konden naar huis en 5 naar een revalidatiecentrum. Er overleed 1 patiënt aan corona. In de voorgaande week waren er 2 sterfgevallen.