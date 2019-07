Meer mensen van over de grens verhuizen naar Zeeland

Photo Talk in Zierikzee rond World Press Expo

16:07 ZIERIKZEE - Onder de titel Photo Talk, Fotografen aan het woord wordt donderdagavond 1 augustus in filmtheater fiZi in Zierikzee een lezing gehouden met bijdragen van de fotografen Emily van Dijk, Bruno Slagboom, Janne van Gilst en Maarten Corbijn. Deze bijeenkomst wordt gehouden In het kader van de World Press Photo Tentoonstelling, tot en met 4 augustus te zien in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.