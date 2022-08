Meer mensen uit de bijstand aan het werk dan landelijk: Schouwen-Duiveland presteert bovengemiddeld

Het aantal mensen in de bijstand daalt op Schouwen-Duiveland, mede omdat de gemeente zich inspant mensen te begeleiden naar regulier werk. Landelijk kwamen er vorig jaar ook minder mensen in de bijstand, doordat er meer mensen een baan kregen: tegenover een instroom van 24,6 procent stond een uitstroom van 28,5 procent, wat resulteerde in een gemiddelde daling van 2,4 procent over 2021. Maar Schouwen-Duiveland deed het beter met een instroom van 23,0 procent en een uitstroom van 32,1 procent, wat resulteerde in een gemiddelde daling van 9,2 procent over 2021. Bij meer dan de helft van de stopgezette stopgezette bijstandsuitkeringen in 2021 is het vinden van werk de reden van uitstroom, volgens de gemeente. Dit is 10 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Maatschappelijke participatie

,,Een gevolg van dat het uitkeringsbestand daalt, is dat in de doelgroep die overblijft het aantal mensen dat minder goed naar werk te begeleiden is een groter aandeel inneemt. Het aantal mensen dat moeilijk passend werk kan vinden of waarbij werk nog niet in beeld is, neemt dus in verhouding toe”, licht wethouder Paula Schot toe. Voor de mensen die minder makkelijk aan een baan te helpen zijn, is Startbloq begonnen, een traject bij sociaal ontwikkelbedrijf De Zuidhoek in Zierikzee. Het doel is om deze mensen te laten ‘doorstromen’ van maatschappelijke participatie naar re-integratie. Er is in april een pilot begonnen waarbij de resultaten van twintig kandidaten worden gevolgd.

Quote Ook onbetaalde arbeid biedt veel immate­riële voordelen college van burgemeester en wethouders gemeente Schouwen-Duiveland

,,Op dit moment zijn er 42 personen actief bij Startbloq”, zegt Schot. ,,Deze mensen werken het aantal dagdelen dat past bij hun situatie. Zo werken er relatief veel personen die ook een inburgeringstraject volgen en daarmee hun week verder vullen. Daarnaast werken er mensen die bijvoorbeeld niet meer dan vijf dagdelen kunnen werken.”

Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat inwoners aan het werk kunnen, antwoordt het op schriftelijke raadsvragen van de fracties van PvdA, GroenLinks en VVD over de begeleiding vanuit de bijstand. Er wordt een fatsoenlijk salaris en dito omstandigheden nagestreefd, in eerste instantie door arbeidsplaatsen te vullen bij reguliere werkgevers. ,,Wanneer dit niet lukt, dan maken wij gebruik van het sociaal ontwikkelbedrijf De Zuidhoek/Startbloq. Dit als eerste stap voor onze inwoners op weg naar werk. Dit laatste kan ook onbeloonde arbeid zijn wanneer dit het eindstation is. Immers ook onbetaalde arbeid biedt veel immateriële voordelen.”