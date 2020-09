Meer mensen naar Zeeuwse voedselbanken

Goese Kelvin doet gooi naar titel ‘Mooiste man van Nederland’: ‘Je moet behoorlijk uit je comfortzo­ne’

14 september GOES - Kelvin Doene (27) mag begin 2021 een gooi doen naar de titel ‘De Mooiste Man van Nederland’. De Goesenaar is door naar de landelijke finale van Misters of the Netherlands: ,,Ik had het niet verwacht.”