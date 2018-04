Meer meldingen van discriminatie gehandicapten in Zeeland

VLISSINGEN - Het aantal meldingen van discriminatie in het politiegebied Zeeland / West-Brabant is vorig jaar gedaald. Maar er zijn wel meer gevallen gemeld van discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte en vanwege politieke gezindheid.

Bij de politie werden flink meer incidenten met bedreiging of geweld geregistreerd. Verder gaan de meeste meldingen van discriminatie vooral over de arbeidsmarkt, zoals afwijzing bij een sollicitatie. Ook de toegang weigeren in de horeca en beperkte toegankelijkheid van openbare voorzieningen worden vaak gemeld.

Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017. Bij de speciale meldpunten in Zeeland en West-Brabant zijn in totaal 249 meldingen van discriminatie binnengekomen; een jaar eerder was dat nog 289. Daarnaast registreerde de politie 265 gevallen (in 2016 nog 289) en kreeg het College voor de Rechten van de Mens 29 verzoeken om een oordeel (33 in 2016).

Hulphonden

Het aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte is in 2017 gestegen en na huidskleur of herkomst de meest gemelde discriminatiegrond bij de meldpunten. De meldingen in Zeeland-West-Brabant gaan onder meer over hulphonden die niet toegelaten worden tot een restaurant of supermarkt, het weren van een rolstoelgebruiker uit een kuuroord en het niet toekennen van een vast contract wegens ziekte.