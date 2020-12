Meer meldingen over cybercrime

Speelhof Hoogerzael dreigt kopje onder te gaan

28 december MIDDELBURG - Het voortbestaan van de Speelhof Hoogerzael in Middelburg staat op het spel. Als de gemeente niet met meer over de brug komt is er over ruim een jaar onvoldoende geld om het natuurspeelterrein nog langer open te houden. Snelle duidelijkheid is niet te verwachten, reageert wethouder Chris Simons. ,,Maar Hoogerzael scoort wel hoog op ons lijstje.”