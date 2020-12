Meer meldingen over cybercrime in Zeeland sinds lockdown

Vlissingen telt de meeste verkeerson­vei­li­ge buurten

28 december VLISSINGEN - De kans op een ernstig ongeval is binnen Zeeland het grootst in Vlissingen. Van de negentien buurten in de provincie die als het minst verkeersveiligheid zijn bestempeld, liggen er acht in Vlissingen. ,,Het is hier regelmatig prijs.”