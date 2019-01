Meer koopwoningen, minder huurhuizen in Zeeland

De groei is volledig te danken aan de nieuwbouw, die in 2017 serieus op stoom is gekomen. Het aantal koopwoningen nam in één jaar tijd met bijna 1900 toe, verreweg de grootste groei in jaren.

Alle Zeeuwse gemeenten zagen het aantal koophuizen stijgen. Dat gebeurde naar verhouding het sterkst in Goes (2,3 procent), gevolgd door Kapelle (2,2 procent) en Middelburg (2,2 procent). De gemeente Sluis kende de geringste groei: 0,4 procent.

Per saldo raakte Zeeland in 2017 ruim 1000 huurhuizen kwijt. Binnen de provincie kreeg alleen Vlissingen huurpanden erbij. De rest noteerde een vaak forse daling, met de gemeenten Veere (4,8 procent) en Schouwen-Duiveland (4,1 procent) als uitschieters.

Zeeland telde op 1 januari 2018 ruim 62.000 huurhuizen (waarvan 42.000 in handen van woningcorporaties) en bijna 121.000 koophuizen. Dat betekent dat een op de drie woningen wordt verhuurd. Vlissingen heeft het grootste aandeel huurpanden (44 procent). In de gemeente Veere is dat het minst (21 procent). Zeeland is inmiddels de provincie met relatief de minste huurwoningen (33,5 procent). In de Randstad is dat bijna de helft.