Meer koop- maar minder huurwoningen in Zeeland

Column Bob Maes Je wint niet iedere week 500 gram half-om-half

6:30 Nauwelijks is het hoogseizoen voor inbrekers aangekondigd, of bij krulbolclub Molenzicht in IJzendijke wordt tweehonderd euro aan zeebaars gestolen. Zeebaars ja. Wie niet in het verenigingsleven zit, zal dat gek in de oren klinken, maar zeebaars bij een krulbolclub is de normaalste zaak van de wereld.