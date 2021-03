Meer jonge kinderen getest sinds opening scholen

VIDEO 2500 euro per week slikken de reptielen van Iguana weg. ‘Het is de vraag of we nog open gaan’

28 februari VLISSINGEN - Al die pottenkijkers zal Ali worst zijn. Die mist ze niet. Maar die vier drumsticks? Die vreet ze achter elkaar op. Alsof het niets is. De Missisippi alligator heeft geen idee hoe zwaar reptielenzoo Iguana het heeft. ,,Als we in april niet open kunnen, is het de vraag of we nog open gaan.” Ook andere Zeeuwse ‘dierentuinen’ worstelen.