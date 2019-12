Meer helikopters toegestaan op vliegveld Midden-Zeeland

Nu zijn per jaar maximaal 800 vliegbewegingen van helikopters toegestaan. Een beweging is een start of een landing. Dat aantal wordt uitgebreid tot 4000. Feitelijk gaat het dus om 2000 helikoptervluchten per jaar. Daarvoor legt het vliegveld een aparte helikopterspot aan.

Dun bevolkt gebied

Vanaf die nieuwe start- en landingsplek vliegen de helikopters in zuidelijke richting af en aan. Tot dusver kwamen ze vanuit het oosten om te landen en stegen ze op in westelijke richting. De nieuwe route zorgt ervoor dat de geluidsoverlast bij camping De Witte Raaf/Oranjeplaat afneemt. Om zo snel mogelijk bij de windmolens te komen en zoveel mogelijk over dun bevolkt gebied te vliegen gaan de helikopters direct richting de Westerschelde. De heli's gaan vooral onderhoudspersoneel vervoeren.

Papieren maatregel

Om de uitbreiding van het aantal helikoptervluchten mogelijk te maken, wordt het aantal bewegingen met vaste vleugelvliegtuigen met 3200 per jaar verlaagd. Dat is voorlopig een papieren maatregel, omdat het jaarlijks toegestane aantal van 46.558 vliegbewegingen niet wordt gehaald. Vorig jaar vonden er in totaal 25.500 starts en landingen plaats. Na jaren van daling was dat wel een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2017. Toen vonden er 20.754 vliegbewegingen plaats.