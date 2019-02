Meer grip op aanpak ondermijning in Zeeland en Brabant

Hersen­vlies­ont­ste­king verwoestte het leven van Melissa uit Wemeldinge: ‘Laat je inenten!’

14:55 WEMELDINGE - Ze dacht dat ze een griepje had. Maar een paar dagen later vocht Melissa de Bloeme uit Wemeldinge in het ziekenhuis voor haar leven met een dubbele hersenvliesontsteking. Dat was in 2013. Sindsdien kan ze bijna niks meer. En dus is ze boos dat veel tieners zich niet laten inenten. ,,Ze beseffen niet dat dít dan kan gebeuren.”