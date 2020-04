Meer gewonden geteld in het Zeeuwse verkeer

MIDDELBURG - Afgelopen jaar zijn opnieuw meer gewonden in het Zeeuwse verkeer geteld. Het is het vier jaar op rij dat het aantal gewonden toeneemt. Gedeputeerde Harry van der Maas schrijft de stijging vooral toe aan de verbeterde registratie.

In 2016 raakten 457 mensen ernstig gewond in het Zeeuwse verkeer. In 2018 waren dat er 504 en vorig jaar steeg dat verder door naar 540. Daar staat tegenover dat het aantal ongevallen dat de politie registreert juist gestaag is afgenomen: van bijna 2600 in 2016 naar iets meer dan 2200 afgelopen jaar. Ook het aantal dodelijke slachtoffers loopt de laatste jaren terug, van 20 in 2016 tot 11 afgelopen jaar. Dit jaar kwamen tot nu toe 4 mensen om het leven.

Ondanks het toenemende aantal gewonden denkt Van der Maas niet dat de provincie veel onveiliger is geworden. ,,De enige verklaring die ik kan bedenken is dat er meer en betere registratie van gewonden plaatsvindt. Daar hebben we de afgelopen jaren ook steeds om gevraagd. We willen graag dat huisartsen en ziekenhuizen in hun systemen niet alleen aangeven dat iemand letsel heeft, maar ook markeren dat het om een verkeersslachtoffer gaat. Dat zie je nu terug in de cijfers.”

Ongevallen voorspellen

De statistieken worden daarmee steeds betrouwbaarder. ,,Qua aantal ongevallen en dodelijke slachtoffers waren die al betrouwbaar, maar qua aantal gewonden nog niet. We zijn blij dat die registratie ook steeds nauwkeuriger gebeurt, omdat we meer risicogestuurd willen werken. Als je goede cijfers hebt, kun je bijna voorspellen waar ongevallen kunnen gebeuren. Als je weet wat bijvoorbeeld een gevaarlijk fietspad of een onoverzichtelijk kruispunt, kun je ook passende maatregelen nemen. Dan kun je werken aan een verbeterplan om het aantal gewonden naar beneden te krijgen.”

De ongevalcijfers laten vooral een toenemend aantal gewonden op fietsen, e-bikes en bromvoertuigen zien. ,,Dat zijn de kwetsbare weggebruikers”, zegt Van der Maas. ,,Het gaat vooral om jongeren die naar school gaan en om ouderen. Ik denk dat we op dat punt nog veel winst kunnen behalen.” Hij wijst ook op de toegenomen drukte, vooral op soms smalle fietspaden, waar de snelheidsverschillen soms groot zijn. ,,Je kunt bijna bedenken dat dat tot meer ongevallen leidt.”

Afgeleid door mobiele telefoon