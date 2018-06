Meer gastreinen vanuit Zeeland naar Limburg

VLISSINGEN - De komende jaren gaan er waarschijnlijk meer gastreinen rijden tussen Zeeland en Limburg. Er wordt nog onderzocht of alternatieven voor het vervoer per spoor haalbaar zijn.

Chemelot, het grootschalige complex voor chemische industrie bij Geleen, wil fors groeien. Dat zal gepaard gaan met een toename van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen, terwijl nu al op sommige plaatsen in het land de risiconormen worden overschreden.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben Buck Consultants en ingenieursbureau Movares de te verwachten vervoersstromen in kaart gebracht.

Naftakrakers

Een voor Zeeland belangrijke ontwikkeling is dat het petrochemische bedrijf Sabic een toename van het 'licht kraken' voorziet. Dat houdt in dat er in de naftakrakers meer gassen (zoals lpg) worden gebruikt, in plaats van vloeistoffen.

Het gevolg is dat er meer lpg via Vopak in Vlissingen-Oost zal worden geïmporteerd om naar Chemelot te worden vervoerd. Omgekeerd zal de export van Crude C4 en butadieen vanuit Limburg naar Britse krakers toenemen. Ook is het denkbaar dat in Zeeuws-Vlaanderen transporten van en naar Chemelot gaan rijden.

Om hoeveel wagons het op termijn per jaar kan gaan in Zeeland, is onduidelijk. In het onderzoek worden geen aantallen genoemd, omdat het gaat om vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Risicoplafonds

Voor elk spoortraject is het aantal wagons met gevaarlijke stoffen dat per jaar mag passeren, aan maxima gebonden. Deze 'risicoplafonds' komen verder onder druk te staan als Chemelot groeit.

Er is daarom gekeken naar alternatieven voor het vervoer tussen Vlissingen en Limburg. Zo zou het transport van lpg geheel of gedeeltelijk via de binnenvaart kunnen verlopen. De kosten lopen in de tientallen miljoenen euro's. Een andere optie is om alle lpg via leidingen te transporteren. Dat zou een investering van zeker 200 miljoen euro vergen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven laat een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren van de verschillende opties, heeft zij de Tweede Kamer deze week laten weten. Die analyse moet nog dit jaar plaatsvinden.

Tankwagons

Tussen het Sloegebied en Roosendaal mag Vopak nu 10.300 tankwagons per jaar laten rijden. In 2017 waren dat er 7.666. Vorig jaar bleek al dat er rekening wordt gehouden met een forse toename. Vopak wil daarom een verruiming naar 12.800 wagons per jaar. Staatssecretaris Van Veldhoven bekijkt landelijk of de risicoplafonds op een aantal trajecten kunnen worden herzien.