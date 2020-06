Meer dan helft van Zeeuwse gemeenten verbiedt ballonoplatingen

Sloop oud Gam­ma-pand in Goes begonnen; nieuwe Lidl opent begin volgend jaar

8 juni GOES - De sloop van de voormalige Gamma in Goes is begonnen. Het al ruim twee jaar leegstaande gebouw aan de Marconistraat moet plaats maken voor een volledig nieuwe supermarkt. Lidl gaat op deze locatie namelijk een tweede Goese vestiging bouwen. Als alles volgens plan verloopt opent die begin volgend jaar de deuren.