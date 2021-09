Meer dan duizend inschrijvingen Ride

Grootste en langste superjacht van Amels liggen naast elkaar in Vlissingen, voorbijgan­gers vergapen zich

5 september VLISSINGEN - Bij mooi weer is het elk kwartier raak. Dan stopt er weer een auto bij de Timmerfabriek in Vlissingen, of stappen een paar fietsers af. Niet om de indrukwekkende verbouwing van de monumentale hal te fotograferen. Nee, de attractie is aan de overkant van het water te zien. Daar liggen op het ogenblik het grootste en het langste jacht dat scheepsbouwer Amels ooit heeft gemaakt.