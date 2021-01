‘Meer dan 30 mensen in de kerk kan wel en zingen moet je niet verbieden’

SGP-wethouder Chris Dekker roept geloofsge­no­ten op: ‘Nu niet samenkomen om te bidden’

13 januari MIDDELBURG - Ook hij mist de zondagse erediensten enorm. Maar als SGP-wethouder van Middelburg vindt Chris Dekker het gezien de corona-pandemie belangrijker om de overheid te gehoorzamen en dus niet met veel mensen samen te komen. In een ingezonden brief in het Reformatorisch Dagblad roept hij geloofsgenoten op hetzelfde te doen. ,,Vanuit de kerk moeten we het goede voorbeeld geven.”