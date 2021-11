Meer dan 100 besmettingen in Zeeuwse verpleeghuizen

Het Huis van Sinter­klaas in Zierikzee blijft dicht; ‘Maar zo maken we er toch nog een leuk feest van’

ZIERIKZEE - Davey (3) en Olivia (4) Bevelander trekken hun moeder aan hun jas. ,,Kom, gaan we nog meer Pieten zoeken?” Het Huis van Sinterklaas in Zierikzee blijft ook dit jaar in verband met de coronaregels dicht voor bezoekers. Maar op drie locaties verspreid over de stad, konden de kinderen hun decemberhelden zaterdag toch nog persoonlijk ontmoeten.

27 november