Meer coronapatiënten overgebracht naar Zeeland

In de Zeeuwse ziekenhuizen liggen momenteel 34 coronapatiënten. Dat zijn er 6 meer dan vorige week. De meeste patiënten komen uit Zuid-Holland. Bij ziekenhuis Adrz in Goes liggen 22 patiënten, bij ZorgSaam in Terneuzen 12. Het aantal patiënten op de ic is in beide ziekenhuizen toegenomen. Bij het Adrz liggen 7 mensen met Covid-19 op de intensive care (vorige week 3), bij ZorgSaam 3 (vorige week 2).

Bijna 500 positieve tests

De meeste positieve tests in de periode 12 tot en met 18 oktober waren in de gemeente Terneuzen. Deze gemeente kende 96 vastgestelde besmettingen, bijna vier keer zo als in de week daarvoor. De aantallen voor de andere gemeenten zijn Goes 52, Hulst 51, Schouwen-Duiveland 50, Vlissingen 46, Reimerswaal 45, Middelburg 43, Tholen 39, Borsele 24, Veere 21, Kapelle 16 en Noord-Beveland 3. In tien gemeenten werden meer besmettingen gemeld. In Goes bleef het aantal gelijk en in de gemeenten Tholen en Noord-Beveland was sprake van een afname.