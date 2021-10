Meer coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen, mogelijk moeten operaties worden uitgesteld

Deze week is het aantal Covid-patiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen flink toegenomen. Ze komen zowel uit Zeeland als uit regio’s die nog zwaarder worden getroffen. Op de afgeschermde verpleegafdeling in Goes waren vrijdag 12 bedden bezet en in Terneuzen 7. Op de IC in Goes liggen 3 Covid-patiënten, op die in Terneuzen 2.