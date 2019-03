Meer containers via de binnenvaart van Rotterdam naar Zeeland en Gent

Het Rotterdamse havenbedrijf is blij met die ontwikkeling, meldt het. Hoe meer containers en er via rivieren en kanalen naar het achterland kunnen worden vervoerd, des te minder files door vrachtverkeer in het Rotterdamse havengebied.

Voor 2016 was er geen vaste containerdienst tussen de vier havens op de route Rotterdam en Gent. Een groot deel van de containers die nu per schip zuidwaarts gaan, werd met vrachtwagens getransporteerd. Het logistieke bedrijf Danser Group zag drie jaar terug brood in dienst tussen de vier havens. Sindsdien vervoert het bedrijf jaarlijks 15.000 containers per binnenschip tussen Rotterdam en Gent. Dat vermindert niet alleen files in de Rotterdamse haven, maar vermindert ook de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ook de aankomsttijden zijn een zekerheidje. Die combinatie maakt containertransport per binnenvaartschip aantrekkelijk.

Volgens het Rotterdamse havenbedrijf is de containerverbinding een succes. De Danser Group voorziet ook groei in de komende jaren, omdat er ook steeds meer containers worden verscheept naar het noorden van Frankrijk en het zuiden van België. Marco Zwaap, general manager operations bij de Danser Group: ,,Sinds we deze verbinding hebben, varen er onder andere kleinere schepen vanuit Wallonië en Lille naar Gent. Daar worden ze gelost en overgeplaatst op het binnenvaartschip naar Zeeland en Rotterdam. Vice versa werkt dat uiteraard ook. Vroeger ging doorvoer naar die gebieden bijna altijd via de weg."

Terminal

Marco Zwaap wijst daarbij ook op de nieuwe Tri-Modal Containerterminal Terneuzen die het containervervoer in de binnenvaart opstuwt. Het aantal afvaarten zal volgens hem daardoor verder toenemen. Volgens commercieel manager Jean Ruinard van North Sea Port is de binnenvaart op de route Rotterdam-Gent inmiddels een aantrekkelijk alternatief voor wegtransport. ,,Daarmee bieden we klanten een extra vervoersmogelijkheid."