Meer cocaïne dan ooit onderschept in Antwerpse haven

ANTWERPEN/VLISSINGEN - In de Antwerpse haven is vorig jaar een recordhoeveelheid cocaïne onderschept: 61.800 kilo, ruim 10.000 kilo meer dan in 2018. In de haven van Vlissingen werd, voor zover bekend, zo’n 3400 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat is evenveel als in 2018.