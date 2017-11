Meer brandclaims in Zeeland

Wakker worden met een dun laagje wit

12:14 HULST - In een groot deel van het land vroor het in de nacht van maandag op dinsdag licht. Dat betekende dus: ruiten krabben. Langs de kust bleef de temperatuur veelal net boven nul, maar niet in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen en delen van de Bevelanden was het dinsdagochtend om 6.00 zo'n twee tot vier graden onder nul. Gevolg: voor het eerst deze winter was de buitenwereld bedekt met een dun laagje wit.