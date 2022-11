Meer baasjes kloppen aan bij Dierenvoedselbank

column jan vantoortelboom Trek aan m’n vinger, dan krijg je m’n positieve energie!

Op dit moment lees ik een manuscript van een schrijver die ooit gedwongen werd opgenomen in een psychiatrische inrichting. De titel: Het licht van chaos. Ik geloof dat het indruk maakt, want vorige nacht droomde ik dat ik zelf werd opgesloten in een instelling en dat ik er niet meer uit kon.

27 november