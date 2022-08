Meer asielzoekers naar Zeeland? Burgemeesters zien weinig mogelijkheden meer. ‘We doen al wat we kunnen’

,,Het is goed dat Hubert Bruls zo’n oproep doet’’, zegt Marga Vermue, burgemeester van Sluis. ,,Als het gaat om opvang in Zeeuws-Vlaanderen werken Sluis, Hulst en Terneuzen al een tijdje samen. Dat gaat in goede harmonie. In de bibliotheek in Terneuzen is plek gecreëerd voor crisisnoodopvang, waar ik zelf een halve dag heb meegelopen om te kijken hoe het gaat. We moeten blijven kijken naar kansen en mogelijkheden, want buiten slapen zoals in Ter Apel is echt onwenselijk.’’