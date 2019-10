Meer arme gezinnen doen beroep op Jeugdfonds Sport & Cultuur

VIDEO 5000 wandelaars van start voor ‘natte’ vijftiende Wandelmara­thon

9:18 BURGH-HAAMSTEDE - Het startschot voor de vijfduizend wandelaars die vandaag de Wandelmarathon lopen heeft zojuist geklonken. Vanuit Burgh-Haamstede beginnen ze aan hun monstertocht over 42 kilometer om te eindigen in de Langstraat in Zoutelande. Er is een hoop regen voorspeld, maar met een poncho op zak, gaan ze er gewoon tegenaan.