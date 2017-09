Meer aandacht nodig voor Alzheimer-patiënten

HEINKENSZAND - Tot 2040 zal het aantal Zeeuwen met de ziekte van Alzheimer meer dan verdubbelen. Om hen en hun mantelzorgers goed te kunnen begeleiden is een stap extra nodig. ,,De kennis over hoe om te gaan met dementerenden moet omhoog, zowel bij inwoners, ondernemers als hulpverleners.''

Voorzitter Arie Pinxteren van Alzheimer Nederland afdeling Zeeland bepleit dat donderdag tijdens een symposium in Heinkenszand in het kader van Wereld Alzheimerdag. Tussen nu en 2040 verdubbelt in Nederland het aantal mensen met dementie. ,,In Zeeland groeit het aantal van 8000 nu, tot zo'n 17.000 Alzheimer-patiënten in 2040'', zegt Pinxteren. ,,Vragen waar we voor staan zijn: hoe laten we mensen veilig wonen, hoe kunnen we mantelzorgers ondersteunen en hoe kunnen professionals hen op een goede manier begeleiden?''

De zorg voor Alzheimer-patiënten is in Zeeland goed geregeld, vindt Pinxteren. Hij noemt Zeeuwse Zorgschakels als voorbeeld, waarbij casemanagers mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen en begeleiden. ,,Dat is uniek in Nederland.'' Ook noemt hij het Odensehuis in Vlissingen en Zierikzee en de geheugenpoli in Goes en Terneuzen als goed draaiende initiatieven.

Toch is er werk aan de winkel. Want er zijn in Zeeland wel heel veel initiatieven om mensen met Alzheimer te begeleiden, vindt Pinxteren. Zoveel zelfs dat hij pleit voor een centraal coördinatiepunt. Het woud aan initiatieven is nu zo groot dat niemand door de bomen het bos ziet. ,,Er gebeuren goede dingen in Zeeland. Maar er is geen coördinatie die initiatieven bij elkaar brengt waarmee ook het lerend vermogen toeneemt. Daar breek ik een lans voor. Iedereen weet wel dat Alzheimer een onomkeerbare ziekte is. Maar de kennis hoe om te gaan met dementerenden moet op een hoger plan komen dan nu het geval is. Daarbij kan een coördinatiepunt helpen. Dat komt de zorg aan de mensen ten goede.''

Cursus

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld zullen moeten inzien dat dementerenden ook bij hen in de winkel komen, geeft Pinxteren als voorbeeld. ,,Albert Heijn in Kapelle heeft personeel een cursus gegeven hoe met dementerenden om te gaan. Dat moet niet alleen die winkel doen. Iedere ondernemer die contact heeft met klanten moet zich er van bewust zijn dat ook hij steeds meer met dementerenden te maken krijgt. Het is heel de maatschappij die zich er op moet gaan instellen. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor hulpverleners bij de politie en de brandweer.''

Pinxteren heeft meer wensen op het lijstje van de 25-jarige afdeling Zeeland van Alzheimer Nederland. ,,De financiering van casemanagement staat erg onder druk. Daar kunnen zorgverzekeraars zich hard voor maken.''