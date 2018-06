Medewerkster Arduin: 'Collega’s lopen te huilen en te puffen. Het is chaos'

Gwen van The Voice Kids heeft stik veel zin in Zeeuwse avond van CAS

8:00 BROUWERSDAM - Ze deed mee aan The Voice Kids en won Schouwen-Duiveland's Got Talent. De 15-jarige Gwen van Oeveren uit Zierikzee beklimt bijna wekelijks het podium. Morgen staat ze zelfs op de Brouwersdam bij Concert at Sea. Toen ze hiervoor gevraagd werd, kon ze haar geluk niet op. Zenuwen? ,,Nee, nu nog niet. Ik heb er hartstikke zin in en word hier alleen maar vrolijk van.'' Zo ook het bestuur van de Stichting Renesse. De stichting viert met de extra CAS-dag donderdag haar 65-jarig bestaan.