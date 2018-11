Medewerkers van ZorgSaam vieren vol trots de eerste plek in de Ziekenhuis Top 100

Wat is het geheim van het beste streekzie­ken­huis?

3:00 TERNEUZEN - Apetrots zijn ze bij ZorgSaam dat ze nummer 1 zijn. ,,Al is het niet het verschil tussen goed en slecht”, nuanceert Lodewijk de Beukelaar, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor het ziekenhuis. ,,Het is het verschil tussen goed en beter. Want er zijn in Nederland geen slechte ziekenhuizen. Dat wij er zover bovenuit steken is superleuk.”