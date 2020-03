Medewerker ADRZ besmet met coronavirus

Rector Pieter Zeeman: kans op besmetting via leerlinge uitgeslo­ten

8 maart ZIERIKZEE - Ouders en leerlingen van Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee hoeven zich geen zorgen te maken over besmetting met COVID-19, heeft rector Peter van der Gaag laten weten. Althans: niet via de dochter van de vrouw uit Scharendijke, die op Pieter Zeeman onderwijs volgt. Dat staat in een brief die aan de ouders verstuurd is.