McDonald's opent tijdelijke minivestiging op Schouwen-Duiveland

De fastfoodgigant heeft een minirestaurant laten bouwen, dat in alles precies lijkt op een echte vestiging. Het biedt plek aan vijf personen en kan tijdelijk op iedere gewenste plek worden neergezet. Na 'proefdraaien' op Terschelling is Burghsluis donderdag de eerste keer dat de hamburgertent in het openbaar wordt ingezet. De menu's worden klaargemaakt in een meereizende foodtruck, uitsluitend voor genodigden.

Vorig jaar liet McDonald's nog weten geen brood te zien in een echte vestiging op het eiland. Dat was naar aanleiding van een brief van de 7-jarige Adriaan van Binsbergen uit Ellemeet. Hij vroeg burgemeester Gerard Rabelink in een brief er voor te zorgen dat er een McDonald's in Zierikzee komt. Nu is Goes de dichtsbijzijnde locatie waar Adriaan zijn favoriete Happy Meal kan scoren. Rabelink en McDonald's moesten hem teleurstellen, maar nodigden de hamburgerfan wel uit voor een etentje bij vestiging in Goes.